Protesta ristoratori: consegnate le chiavi

Dopo la protesta di ieri, con i locali lasciati aperti e illuminati – ma inesorabilmente vuoti – con all’ingresso la locandina di #RisorgiAMOItalia, i ristoratori umbri oggi hanno messo in scena la seconda parte dell’iniziativa, con la simbolica consegna delle chiavi ai sindaci delle città. Le prime a Perugia e Corciano, ma altre ne arriveranno, documentate in numerosi gruppi facebook, fra cui quello di Horeca Umbria.

A Perugia triste cerimonia davanti Palazzo Priori

«A lei chiediamo di dirci come dobbiamo andare avanti perché siamo pure disposti ad aprire il primo giugno, ma abbiamo paura che al primo giugno non ci arriviamo – dicono i ristoratori al sindaco Andrea Romizi – abbiamo bisogno di sapere con precisione quando e come riaprire, se dobbiamo pagare le tasse oppure no, chiediamo alle istituzioni di dirci quello che ci aspetta». La consegna nel corso di una cerimonia – inevitabilmente triste – davanti la sede del comune, a Palazzo dei Priori, in corso Vannucci.

Anche a Corciano

Cerimonia simile nella vicina Corciano, dove pure c’è stata grossa adesione. Consegnate le chiavi di 13 attività del settore Ho.re.ca. all’assessore Carlotta Caponi: «È stato anche un momento di confronto reale e costruttivo – spiegano gli organizzatori – ci è stato spiegato anche tecnicamente come intenderanno dare un aiuto reale alle aziende colpite dalla crisi attuale, ci sono sembrate soluzioni percorribili ed accettabili. Aspettiamo fiduciosi».