Cambio al vertice della sezione ternana di Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili. Roberto Taddei è il nuovo presidente e prende il posto di Massimo Ponteggia. I vice sono Stefano Pallotta e Federico Carli.

Roberto Taddei, ternano, è il fondatore della Novedil (azienda che opera soprattutto negli appalti pubblici, in Umbria e al di fuori della regione), rappresentante della quarta generazione della famiglia Taddei tradizionalmente impegnata nel settore delle costruzioni. Già alla guida di Confindustria Giovani Umbria, è presidente della Cassa Edile di Terni e nell’ultimo consiglio direttivo di Ance Terni ha ricoperto la carica di vice presidente.

Il neo presidente Taddei «ha voluto ringraziare il past president Ponteggia per l’impegno e la professionalità messa a servizio della categoria ed i risultati ottenuti nella crescita del settore in una fase particolare, caratterizzata da grandi sfide e opportunità (come il Pnrr, nuove infrastrutture e la ricostruzione che vede impegnate diverse imprese del Ternano), ma anche criticità, in particolare riguardo l’aumento delle materie prime e dei costi».

L’Assemblea ha provveduto a rinnovare anche il consiglio direttivo di Ance Terni. Ci sono anche i consiglieri Maurizio Battistelli, Daniele Betti, Vittorio Pellegrini, Roberto Pernazza, Eugenio Tonelli, David Montagna Baldelli, Giuseppe Flamini e Marco Proietti. «Questa elezione per la quale ringrazio i colleghi dell’assemblea – le parole di Taddei – segue una lunga militanza in Confindustria e in Ance. Un lavoro a sostegno della categoria degli imprenditori, nello specifico del settore edile, che continuerò a svolgere, con il sostegno dei vicepresidenti, del consiglio direttivo di Ance Terni e insieme ad Ance Umbria, nella consapevolezza delle nuove sfide che attendono il nostro settore».