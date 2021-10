Il presidente e il direttore generale della Provincia di Perugia esprimono, a nome dell’ente, «il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia do Elisa Peccetti, in forze al centralino della sede di via Palermo, scomparsa a soli 43 anni». I colleghi profondamente addolorati, nel piangerne la perdita, ricordano «il suo carattere gioioso, la simpatia e la generosità. Un lutto reso ancor più sentito dalla imprevedibilità della morte di una giovane piena di gioia di vivere».

