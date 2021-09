Provincia Perugia: la Finanza indaga su auto, presenze e mascherine

Tutto sarebbe partito da un esposto del comandante della polizia provinciale per dei turni non pagati: la guardia di finanza ha voluto vederci chiaro ed ha effettuato due perquisizioni negli uffici della Provincia di Perugia, che avrebbero svelato – lo riporta Il Messaggero – casi di assenteismo e di non corretta gestione dei procedimenti.

Indagini della Finanza in Provincia di Perugia

Un’agente donna – riporta ancora il quotidiano – avrebbe gestito in maniera non corretta i verbali di diverse contravvenzioni. Inoltre, ci sono verifiche in corso sull’uso corretto dei mezzi ufficiali nonché sugli affidamenti diretti: anche su questo fronte sono arrivate delle segnalazioni. Infine, verifiche sulla corretta assegnazione di mascherine. Al momento non emergono configurazioni di reati, ma le fiamme gialle continuano a spulciare i documenti.