Provincia Perugia: nominato il nuovo collegio dei revisori

Nuovo collegio dei revisori dei conti per la Provincia di Perugia: la nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte del consiglio provinciale ed è stata ratificata dal dirigente del servizio finanziario dell’ente. Il collegio è composto da Alessandro Montrone (presidente), Fabio Castellani e Goffredo Maria Copparoni (componenti). Per quest’ultimo, in particolare, ennesima nomina di prestigio dopo quelle che lo vedono già revisore di enti come l’azienda sanitaria, la Regione Umbria, la Provincia di Terni. Ed ora anche quella di Perugia.

