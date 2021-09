Provincia Terni, Ordine agronomi: Belli presidente

Fiorella Belli è la nuova presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Terni. Lunedì si è insediato il nuovo consiglio che vede alla vicepresidenza Federica Saltalamacchia: resterà in carico per il quadriennio 2021-2025. Le elezioni si sono svolte il 7 e 8 settembre sia in presenza che in modalità telematica con un’affluenza del 69% degli aventi diritto.

Il consiglio e l’auspicio



Nella prima seduta del consiglio del 27 settembre, i neo-eletti consiglieri hanno attribuito all’unanimità le cariche.Paolo Sconocchia è il segretario, mentre Antonio Larosa è il tesoriere. A chiudere il cerchio sono Raffaella Massoli, Roberto Andreutti e l’agronomo junior Daniel Tramontana: «L’auspicio è quello di immettere nuovi stimoli nella gestione dell’Ordine affinché – le parole della Belli – la nostra categoria si affermi sempre più come il consulente di riferimento per le numerose realtà produttive del nostro territorio e per le amministrazioni pubbliche e le istituzioni, in materia di filiere agroalimentari e produzioni agroalimentari di qualità, ambiente, foreste, uso sostenibile delle risorse naturali e pianificazione e gestione del verde urbano. Colgo l’occasione per ringraziare il dottor forestale Andrea Barbagallo, oresidente uscente e tutto il consiglio che ci ha preceduti, per le attività e le iniziative svolte in questi anni, anche difficili».