Materiali forse risultato di ristrutturazioni edili, che da due mesi circa albergano lungo una strada pubblica dell’abitato di Quadrelli (Montecastrilli). Non uno bello spettacolo, anche in considerazione delle caratteristiche della zona, rurale, agricola ed anche per questo apprezzata sul piano paesaggistico. La richiesta è che, chi ne ha la competenza o l’obbligo, rimuova il materiale sanitario – compreso un lavandino – che a furia di stare lì, rischia di ‘mettere le radici’.

