Sarà una serata dove i generi si fondono e le emozioni si amplificano, quella di mercoledì 23 luglio alle 21.15 all’Anfiteatro Romano di Terni, con un nuovo appuntamento dell’ottava edizione del festival Correnti del Nera, organizzato dalla Filarmonica Umbra.

A salire sul palco sarà l’orchestra dell’Istituzione sinfonica abruzzese, una delle eccellenze orchestrali italiane, con oltre cinquant’anni di attività, tournée internazionali e progetti multidisciplinari alle spalle. A guidarla, in veste di direttore e arrangiatore, sarà Roberto Molinelli, compositore e violista tra i più eclettici del panorama musicale italiano, capace di fondere sinfonico, jazz, pop ed elettronica in una cifra stilistica personale e riconoscibile.

Il concerto, dal titolo evocativo ‘Quando il rock mette il frac’, è un omaggio orchestrale alle grandi icone del rock mondiale. Un viaggio musicale potente e raffinato in cui le sonorità classiche si intrecciano con le melodie intramontabili di band leggendarie, creando una narrazione sonora che unisce pubblico e generazioni diverse. «Le barriere tra generi musicali si abbattono – spiega Molinelli – e gli strumenti dell’orchestra diventano voce nuova e sorprendente per far rivivere l’energia, la forza e l’intensità emotiva del rock».

Il programma, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, spazia da un’intensa rilettura di ‘O Fortuna’ di Carl Orff, scelta come prologo sinfonico, a successi intramontabili di Elvis Presley, Led Zeppelin, Deep Purple, The Rolling Stones, Pink Floyd, Queen, Metallica, Europe. Un caleidoscopio di stili e atmosfere, tenuto insieme dalla visione musicale di Molinelli e dalla forza interpretativa dell’orchestra. Il concerto rappresenta un’occasione unica per ascoltare in modo nuovo brani che hanno segnato la storia del rock, grazie a un allestimento in grado di emozionare, sorprendere e offrire un punto di vista inedito su un patrimonio musicale condiviso.