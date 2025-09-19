di Alberto Pileri

Nel centro storico di Collestatte (Terni) fra il 2006 e il 2008 vennero piantati 17 ulivi che per anni hanno generato olive di buona qualità, raccolte dai volontari del paese e portate al frantoio della famiglia Pucci per ricavare l’ottimo olio da portare in dono ai bambini del centro infanzia Valnerina ‘Gisa Cervelli in Giani’. Quest’anno, però, la stagione produttiva, che a luglio sembrava ottimale, è diventata alquanto problematica a causa di frequenti piogge e qualche grandinata. Situazioni che hanno rovinato in parte il futuro raccolto: l’augurio è che comunque, anche se in quantità minori, i bambini e le bambine della scuola materna possano assaggiare, nei cibi che quotidianamente gli vengono preparati, un buon olio.