«Questo pickup ha scaricato rifiuti fuori dai cassonetti»

Arriva una denuncia pubblica da San Sisto dove i cittadini denunciano situazioni di degrado e un aumento costante di furti. Ma l’ultima segnalazione, in particolare, riguarda, abbandono indiscriminato di rifiuti, al di fuori dei cassonetti. E viene fatta con tanto di foto.

Reato denunciato

«Questa mattina – si legge sui social – abbiamo colto sul fatto una persona che ha sversato dei rifiuti speciali accanto ai cassonetti più volte presi di mira da questi loschi figuri. Purtroppo non siamo riusciti a fermarlo in tempo, ma ci ha comunque dato la possibilità di immortalare quello che a tutti gli effetti è un reato perseguibile a norma di legge e di segnalarlo alle autorità competenti, in modo che possano effettuare tutte le verifiche del caso».

«Sono delle ditte che vengono da fuori quartiere»

«Questo è un comportamento diventato purtroppo una consuetudine nel corso degli anni, che ha portato alcune ditte esterne al quartiere ad avere terreno fertile in cassonetti, del tutto privi di qualsiasi tipo di vigilanza e posizionati talvolta in zone buie e nascoste, dove sversare rifiuti speciali di ogni qualità e trasformate in piccole discariche abusive. Non vogliamo di certo sostituirci alle forze di polizia o agli enti preposti, ma se questi non vengono sollecitati con denunce, segnalazioni o esposti, difficilmente avranno modo di risolvere le problematiche che affliggono il nostro amato Paese».

Denunciate

«Invitiamo quindi i nostri compaesani a denunciare sempre questo tipo di comportamenti alle autorità competenti o, se questo non fosse possibile per qualsiasi motivo, di contattarci.

Solo così potremo proteggere San Sisto da chi pensa di poter agire indisturbato nella sua illegalità».