Gianluca Rossi e Adalgisa Quaranta sono i due neo-commissari della polizia di Stato in forza alla questura di Terni. Ai funzionari è stata consegnata lunedì mattina la fascia tricolore: simboleggia la funzione di autorità di pubblica sicurezza. «La fascia tricolore, come segno distintivo – le parole del questore Bruno Failla -, simbolo di impegno e di responsabilità, a tutela delle istituzioni democratiche per la sicurezza dei cittadini».

Condividi questo articolo su