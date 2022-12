Raid vandalico con 25 auto danneggiate: si indaga a Foligno

La segnalazione è partita in piena notte dal centro di Foligno: fra via Garibaldi e la piazzetta di via dell’Annunziata, qualcuno aveva danneggiato ben 25 auto in sosta, in alcuni casi staccando i tergicristalli delle vetture. Sul posto si è portata così la squadra Volante del commissariato folignate, le cui indagini – supportate dai colleghi dell’anticrimine – hanno consentito di acquisire anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Fra testimonianze, sopralluoghi e video, la polizia di Stato punta a risalire al responsabile – o ai responsabili – del raid vandalico.

Condividi questo articolo su