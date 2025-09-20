Ha notato la scena e non ci ha pensato due volte ad intervenire. Un vigile del fuoco fuori servizio – attivo al comando provinciale di Treviso – ha consentito ai carabinieri di arrestare un 27enne di origini romene: aveva rapinato una donna poco prima.

Il giovane ha primo scippato la donna e poi l’ha spinta a terra. Fortunamente il vigile del fuoco era in zona: «Non ha esitato a intervenire e, dopo un inseguimento a piedi di alcune centinaia di metri, è riuscito a bloccare l’uomo, consegnandolo poi ai locali carabinieri, immediatamente accorsi grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini», spiega l’Arma.

Il 27enne è residente in zona e si è avvicinato alla malcapitata in bicicletta. Inutile la sua fuga grazie al vigile del fuoco. La donna ha riportato lievi lesioni al braccio sinistro ed è stata trasportata al pronto soccorso di Pantalla. La borsa gli è poi stata restituita successivamente. L’arresto del giovane è stato convalidato e per lui c’è l’obbligo di firma.