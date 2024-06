Rapina due minori: arrestato 42enne

Ha rapinato due minorenni in via XX Settembre e per lui sono iniziati i guai. La polizia di Stato di Perugia è intervenuta nella mattinata di sabato per bloccare e arrestate un 42enne marocchino già gravato da numerosi precedenti di polizia.

L’uomo li ha avvicinati e poi gli ha rubato dalle mani del denaro contante. «Alla reazione delle minori, al fine di farli desistere e guadagnare la fuga, ha afferrato un sasso minacciandoli di morte e di colpirli; a quel punto, dopo averli spaventati, si è dileguato», spiega la questura. Poi è stato rintracciato in via Cacciatore delle Alpi e accompagnato in questura per le attività di rito. Ora si trova nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.