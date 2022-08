Rato: dal 1° settembre chiuso lo svincolo di Amelia per lavori

A partire da giovedì 1° settembre, saranno avviati i lavori di risanamento dei muri di sostegno e sostituzione/integrazione delle barriere di sicurezza su un tratto del raccordo Terni-Orte (ovvero la strada statale 675 ‘Umbro Laziale’) ad Amelia, dal chilometro 20+400 al chilometro 22+500. Gli interventi – rende noto Anas – rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre. Per consentire lo svolgimento dei lavori – spiega Anas – il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Amelia sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Orte. Il completamento è previsto entro il 14 ottobre.

