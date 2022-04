‘Rave’ di pasquetta: sgomberato un campo sui colli di Foligno

Grazie alle numerose segnalazioni da parte di turisti e residenti, è stato intercettato un nuovo ‘rave party’ sulle montagne che sovrastano Foligno, in località Sostino. Non è la prima volta che ciò accade ma in questa occasione i campeggiatori fuorilegge avevano scelto il weekend di Pasqua. L’intervento è scattato nel pomeriggio di domenica, come riporta una nota della polizia di Stato. Pattuglie dei commissariati di Spoleto e Foligno – unitamente all’Arma dei carabinieri – hanno allestito un posto di controllo lungo le principali via di accesso alla zona, dopodiché hanno raggiunto la località montana. Qui hanno trovato una sessantina di persone, diverse auto e furgoni, consolle e casse per l’amplificazione già installate per il rave. Per fortuna il confronto è stato pacifico e gli organizzatori hanno lasciato l’area spontaneamente, senza incorrere in sanzioni o sequestri.

Condividi questo articolo su