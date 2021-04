Ravenna-Perugia 0-3, missione compiuta. Ora palla al Padova

Almeno per 24 ore il Perugia è primo in classifica: a Ravenna arrivano tre gol nella ripresa ma soprattutto tre punti preziosissimi per la classifica (il Grifo è tecnicamente primo in attesa che scendano in campo Padova e Sudtirol) ma anche per il morale: quello dei biancorossi – alle stelle – e quello delle contendenti, che ora sono chiamate a rispondere, dopo aver trascorso 24 ore (i Veneti) e addirittura 48 ore (i Tirolesi) senza dubbio non semplici.

Caserta non parla, c’è Accursi

Forse pagando un po’ di tensione degli ultimi giorni, Fabio Caserta ha preferito non parlare a fine gara. Per lui parla il vice Sasà Accursi, che spiega come le difficoltà nella prima parte di gara non erano inattese: «Lo sapevamo che avremmo potuto incontrare difficoltà, dopodiché siamo stati bravissimi nel secondo tempo». Parla anche Bianchimano: «Noi ci crediamo – dice a Umbria Tv – tanto che la parola playoff non l’abbiamo mai pronunciata negli spogliatoi».

Ravenna-Perugia 0-3

Ravenna: Tomei, Shiba (46′ st Alari), Fiorani (29′ st Rocchi), Ferretti, Codromaz, Martignago (21′ st Marozzi), Sereni, Esposito, Papa (46′ st Fiore), Perri, Boccaccini (46′ st Caidi).

Allenatore: Colucci.

A disposizione: Raspa (GK), Albertoni (GK), Zanoni, Mancini, Jidayi.

Perugia: Minelli, Rosi (33′ st Cancellotti), Monaco, Elia (19′ st Bianchimano), Murano (19′ st Melchiorri), Sounas, Crialese (33′ st Di Noia), Vanbaleghem, Falzerano (13′ st Burrai), Negro, Kouan.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Bocci (GK), Favalli, Minesso, Angori, Vano.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistenti: Nicola Tinello di Rovigo – Orazio Luca Donato di Milano.

Quarto ufficiale: Tommaso Zamagni di Cesena.

Reti: 9′ st Rosi, 28′ st Bianchimano, 44′ st Burrai.

Ammonito: Melchiorri.