Reati sessuali ai danni di minori: 45enne finisce in carcere

Deve scontare tre anni e sei mesi di reclusione, il 45enne di Terni finito in carcere – con ordine eseguito lunedì dai militari del comando stazione di Papigno – a seguito di una condanna per reati a sfondo sessuale nei confronti di minorenni.

Insieme ad un altro pregiudicato, denunciato

Sempre lunedì i carabinieri del comando stazione di Collescipoli hanno denunciato a piede libero un 45enne sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che è stato controllato in compagnia di un altro ternano pregiudicato. Come previsto dalla legge, il 45enne è stato denunciato per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza, in base ai quali non dovrebbe frequentare né accompagnarsi a pregiudicati.