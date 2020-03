Rebus Ast, i sindacati insistono: «Fermare tutto»

Rimane ancora avvolta nell’incertezza la situazione di Ast alla luce dell’ultimo decreto firmato domenica dal premier Giuseppe Conte, che esclude le attività siderurgiche tra quelle ritenute essenziali – e dunque che hanno facoltà di proseguire la produzione nell’emergenza coronavirus -, ma dà anche la possibilità all’azienda di appellarsi al prefetto per evitare la chiusura per almeno 15 giorni.

Lunedì, con il decreto ormai pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le segreterie provinciali dei metalmeccanici hanno atteso una chiamata da parte dei vertici aziendali per riprendere la discussione interrotta il giorno precedente, chiamata che però non è arrivata (sarebbero state invece interpellate le rsu per un sopralluogo congiunto dei reparti, richiesta rispedita al mittente). E così nel pomeriggio Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb hanno preso carta e penna e scritto una lettera in cui sollecitano la ripresa dell’esame congiunto per «l’immediata attivazione degli ammortizzatori in difesa dell’occupazione e del salario come previsto dal decreto Cura Italia, visto il blocco di metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo». Le stesse segreterie hanno quindi chiesto alla direzione aziendale di Ast di comunicare la sospensione dell’attività per martedì, anche a tutte le ditte terze che operano nel sito.