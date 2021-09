Referendum giustizia: sottoscritto da 16 sindaci del ternano

Sono 16 i sindaci dei comuni della provincia di Terni che hanno sottoscritto il referendum di riforma della giustizia. Le proposte della Lega hanno ottenuto un consenso trasversale tra i primi cittadini e nel week end si riparte con i gazebo per la raccolta delle firme.

«Una riforma attesa da troppi anni»

«La Lega torna in piazza per sostenere la campagna referendaria per la riforma della giustizia», spiega Nico Nunzi, referente provinciale Lega Terni. «Lo fa in diverse località della provincia di Terni. Un ringraziamento particolare a tutti i sindaci, a partire da quelli della Lega, Leonardo Latini di Terni e Remigio Venanzi di Polino che hanno deciso di prendere parte a questa battaglia per una ‘giustizia giusta’. Il referendum ha ottenuto il consenso di tanti sindaci di diversa estrazione, a testimonianza della validità di una riforma attesa da troppi anni. Non è una battaglia politica, ma è una battaglia di buonsenso che si pone l’obiettivo principale di tutelare i cittadini, garantendo la certezza della pena e processi veloci».

I 16 sindaci

I prossimi gazebo sono in programma a Terni, sabato 18 settembre in piazza Europa (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), a Narni, sabato 18 settembre in via Tuderte 134 (dalle 18 alle 20) e ad Amelia sabato 18 e domenica 19 settembre viale dei Giardini (dalle 10 alle 12). I sindaci che hanno sottoscritto il referendum sono: Leonardo Latini (Terni), Giovanni Montani (Acquasparta), Laura Pernazza (Amelia), Giovanni Ciardo (Alviano), Leonardo Fazio (Attigliano), Luciano Conti (Avigliano Umbro), Guido Grillini (Calvi dell’Umbria), Elisabetta Cascelli (Ferentillo), Marco Morresi (Giove), Gianluca Filiberti (Lugnano in Teverina), Roberta Tardani (Orvieto), Antonio Liberati (Otricoli), Remigio Venanzi (Polino), Marco Conticelli (Porano), Luciano Clementella (San Gemini), Giuseppe Malvetani (Stroncone).