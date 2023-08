Rende infernale la vita dell’ex moglie: sputi, minacce e schiaffi, ci pensa il Gip

Minacce, ingiurie, schiaffi, calci e anche sputi. Con queste azioni un 37enne ha reso infernale la vita della ex moglie, con la quale aveva avuto due figli: è intervenuto il Gip del tribunale di Perugia con una misura coercitiva, ovvero il divieto di avvicinamento. Ad eseguirla la polizia di Stato di Assisi.

Il comportamento

All’uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex moglie. Più lo stop ad abitazioni, luoghi di lavori e luoghi frequentati dalla donna. Il problema è nato dal termine della relazione sentimentale: «Serie – spiega il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone – di condotte reiterate, minacciose e moleste tali da indurre la ex compagna a denunciare i fatti di violenza temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. Il 37enne avrebbe messo in atto comportamenti ingiuriosi, volgarmente offensivi e minacciosi attraverso numerosi e continui messaggi inviati alla donna e alla madre di quest’ultima; in più occasioni si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della donna offendendola e minacciandola alla presenza dei colleghi e dei clienti».

L’apice

In un’altra occasione ha inveito contro la donna arrivando anche a sputarle addosso. Tuttavia l’episodio più grave è andato in scena quando era ubriaco: di fronte ai figli, ha percosso la donna con schiaffi e caci procurandole lesioni. Da qui la necessità di procedere con una misura cautelare nei confronti del 37enne: il divieto di avvicinamento riguarda anche la madre della ex moglie ed è valido per un anno.