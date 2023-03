Rende un inferno le vite di madre e sorella: domiciliari in comunità

Minacce e aggressioni continue – andate avanti almeno per un anno fino allo scorso gennaio – con lo scopo di ottenere i soldi per comprarsi la droga. Vittime la madre e la sorella minore di una donna di nazionalità italiana, residente a Trevi (Perugia), che è stata arrestata dai carabinieri del locale comando stazione su ordine del gip di Spoleto. Offese, minacce, percosse, abitazione devastata e suppellettili danneggiate nei peggiori momenti di ‘crisi’. Una situazione insostenibile che i militari dell’Arma hanno cercato di risolvere, fino alla misura emessa dall’autorità giudiziaria che riporta un po’ di serenità e la speranza – la donna è stata ristretta ai domiciliari in una comunità di recupero – che possa uscire da questa pesante situazione.

