Rete ed affettività in adolescenza: a Terni un incontro dedicato

Temi estremamente attuali e delicati, di cui parlare e da approfondire per promuovere una nuova consapevolezza sia nei ragazzi che nei genitori. Nasce con questa idea ‘#soloperte – rete ed affettività in adolescenza’, appuntamento suddiviso in due incontri che si svolgeranno mercoledì 6 settembre 2023. L’iniziativa, promossa da CoopSociale Actl e Comune di Terni – Ufficio politiche giovanili, in collaborazione con Pepita cooperativa sociale, vuole «offrire una duplice occasione di confronto e riflessione, usando approcci diversificati in base ai target che si intendono coinvolgere».

Gli incontri

In particolare nel corso dell’incontro dedicato ai ragazzi, che si svolgerà presso la sala conferenze della Bct dalle 15.30 alle 18, «insieme ai formatori si andrà a ragionare sul tema dell’affettività e della sessualità – spiegano gli organizzatori – valorizzando l’unicità della persona paragonata ad un’opera d’arte, originale e irripetibile che, come tale, va tutelata e protetta per evitare che perda il suo valore e diventi meno preziosa. I ragazzi saranno accompagnati a portare questa consapevolezza anche nell’ambiente digitale, dove le relazioni personali appaiono facili, riproducibili, immediate e, apparentemente, a costo zero». Nel corso dell’appuntamento serale dedicato ai genitori, che si svolgerà alle 21 alla Casa delle Donne in via Aminale, invece, «verranno fornite una serie di nozioni e strumenti pratici per capire il rapporto dei propri figli con gli strumenti tecnologici e promuoverne un utilizzo consapevole, approfondendo anche le specifiche e limiti d’età dei vari social network maggiormente vissuti dai ragazzi. I partecipanti, inoltre, saranno invitati a riflettere sulle regole e sui valori che si intende trasmettere ai propri figli e condividere con loro un patto educativo». Gli incontri saranno condotti dal formatore Diego Buratta di Pepita Onlus.