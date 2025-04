Giovedì 17 aprile riapre al pubblico lo storico ristorante ‘Rifugio San Gaspare’, nato nel 1964 e situato sulla vetta del monte Martano, nel territorio comunale di Giano dell’Umbria, a 1.099 metri di altitudine. «Nuova gestione ma stesso format culinario, basato su prodotti tipici del territorio, a km0, qualità e rispetto della tradizione», spiegano in una nota i nuovi gestori che si sono aggiudicati l’affitto della struttura messa a bando dal Comune di Giano dell’Umbria per i prossimi sei anni, rinnovabili per altri sei.

«Dopo un periodo di chiusura in questi mesi invernali, necessario per eseguire i lavori di ammodernamento e riallestimento funzionale interno, il ristorante riapre in occasione del periodo pasquale. Nelle prime settimane saremo aperti dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22 a pranzo e cena, dal giovedì alla domenica, per poi arrivare a un tempo pieno, continuo, dalle 11 alle 23, tutta la settimana. Il progetto con cui abbiamo vinto il bando – proseguono i gestori – ha previsto importanti lavori sia nell’area interna che in quella esterna, che sarà valorizzata per offrire più servizi alla clientela. Serviremo, come sempre, prodotti tipici di Giano dell’Umbria, della nostra regione».