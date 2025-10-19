Uno dei due autisti del bus che stava riportando i tifosi del Pistoia Basket in Toscana, dopo la partita di serie A2 disputata domenica pomeriggio al palaSojourner (Rieti) contro la Sebastiani Rieti, è morto a seguito dell’assalto – un vero e proprio agguato – che ignoti hanno messo in atto nella prima serata di domenica, mentre il bus stava transitando lungo la superstrada Terni-Rieti all’altezza di Contigliano (Rieti), e non Terni come indicato da alcuni media nazionali.

Il mezzo è stato colpito da sassate che hanno mandato in frantumi il parabrezza e, secondo quanto riportato da RietiLife, non è ancora chiaro se il decesso dell’autista sia stato causato da traumi susseguenti il lancio di oggetti o da un malore che potrebbe averlo colpito in quella situazione.

Indagini sono in corso, da parte delle forze dell’ordine, per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili e la Sebastiani Basket ha, nella persona del proprio presidente, messo a disposizione dei tifosi del Pistoia un proprio bus per poter rientrare in Toscana. Secondo quanto riportato da fanpage.it, tensioni c’erano già state nel corso della partita e solo l’intervento delle forze dell’ordine aveva evitato il contatto fra le due fazioni.

LA SOLIDARIETÀ DELLA SEBASTIANI RIETI