Rifiuti Terni, c’è di tutto tra via Mola di Bernardo e Larviano

Il cartello in strada di Predaro, poco distante, è ben in vista: ‘Divieto di scarico’. Non basta, perché la mano dell’incivile è sempre dietro l’angolo e un lettore di umbriaOn segnala la spiacevole situazione lungo una strada bianca di collegamento tra la parte conclusiva di via Mola di Bernardo e vocabolo Larviano: ci sono diversi rifiuti abbandonati abusivamente lungo il percorso, tra i quali pneumatici e anche scaldabagni. «Qui – evidenzia il preoccupato cittadino – passa anche una condotta dell’acquedotto che alimenta il serbatoio di Vallecaprina. Un’eventuale rottura della stessa comporterebbe una contaminazione dell’acqua con gli inquinanti generati dai rifiuti».

