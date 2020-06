Rifiuti sulla Forca di Arrone: ‘blitz’ di Forestali e volontari

‘Blitz’ dei carabinieri forestali di Terni e dei volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’, martedì mattina lungo la cosiddetta ‘Forca di Arrone’. Sotto la lente, un’area boschiva che i volontari hanno provveduto a ripulire da centinaia di rifiuti abbandonato, poi raccolti in sacchi che Asm provvederà a smaltire. I militari, invece, hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili degli abbandoni indiscriminati. «È per noi – affermano da ‘Mi Rifiuto’ – motivo di orgoglio poter essere di supporto alle forze dell’ordine durante l’attività di indagine e ricerca dei responsabili che si affianca alla nostra azione di sensibilizzazione». Giovedì 2 luglio alle ore 9 i volontari del gruppo civico attueranno un intervento in strada delle Campore insieme alla polizia Locale e ad Asm.

