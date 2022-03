Rilancio del lavoro, dell’economia, della limitazione della disoccupazione giovanile e soprattutto la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Umbria. Questi i temi al centro della trasmissione ‘Nero su Bianco’ che, condotta dal giornalista Laurent De Bai, andrà in onda martedì 15 marzo alle ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Ospite d’eccezione della puntata sarà la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

