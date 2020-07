Permessi Ztl, novità a Terni

Stop al servizio di piantone – non sarà più tenuto al rilascio – della polizia Locale. Dal 31 luglio i permessi giornalieri per l’accesso alla Ztl sarà effettuato solo da Terni Reti, concessionaria del servizio: lo rende noto il Comune specificando che la fascia oraria – dal lunedì al venerdì – va dalle 8.30 alle 13.3o negli uffici di via Porta Spoletina.

La modalità

Per il rilascio sarà possibile inviare la richiesta all’indirizzo mail ztl@ternireti.it indicando nome del conducente, tipo, targa del veicolo (fino a 35 quintali), data ed orario di ingresso/uscita. «Qualora ricorra la necessità, nel fine settimana, gli eventuali – sottolinea il Comune – fermi tecnici o di sostituzione di veicolo da parte di soggetti già autorizzati (come ad esempio i residenti), sarà possibile la comunicazione postuma, da eseguirsi nelle prime ore del lunedì successivo, anche a mezzo mail».