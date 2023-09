Rimini-Perugia, il Grifo si butta via e fallisce il colpo esterno

di G.C.

Mezzo passo falso per il Perugia di Francesco Baldini che, sul terreno artificiale di Rimini, si fa riprendere per ben due volte e fallisce il secondo successo esterno consecutivo. Decisivo, per molti versi, lo stop di 18’ minuti necessario a domare un incendio innescato da un petardo lanciato dalla curva dei sostenitori del Grifo. Uno stop che ha tagliato le gambe a Bartolomei e compagni che, fino ad allora, avevano dominato il match. Finisce 2-2 grazie alle reti di Kouan e Bartolomei per gli umbri, Lamesta e il ternano Ubaldi per il Rimini.

Partita sospesa per 18’ minuti

È il Rimini a dare il primo giro al pallone. Baldini schiera il Grifo con il collaudato 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Matos, Vazquez e Lisi. Fuori Dell’Orco perché, come spiegato dal tecnico biancorosso, sul sintetico del Neri avrebbe corso dei rischi inutili. Il Rimini di Raimondi risponde con il 3-4-3 Morra centravanti, supportato da Lamesta e dall’ex Ternana Capanni. Al 4’ gran tiro di Lisi, ma la palla va altissima sopra la trasversale. Al 5’ Vazquez su una seconda ribattuta calcia in porta ma Colombo si distende e para. Al 10’ si sblocca il match, Vazquez porta via l’uomo, Kouan entra in area con una azione personale calcia in porta e fa 0-1. Al 12’ match sospeso per un serio problema all’impianto di Rimini. Prende fuoco un materasso dedicato all’atletica leggera e l’arbitro è costretto fermare il gioco Il fuoco è stato avviato da un petardo, proditoriamente, lanciato dalla curva dopo sono posizionati i tifosi del Grifo. Partita sospesa, quindi, per domare le fiamme e interrompere il flusso del fumo verso il terreno di gioco. Dopo circa 15’ minuti di tentativi di spegnimento da parte degli addetti alla sicurezza dello stadio si è provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco che giunti sul posto riescono nell’intento. Dopo 18’ minuti di sospensione riprende il match. Appena si torna in campo il Rimini pareggia con Lamesta che beffa Adamonis: 1-1. Un minuto dopo Capanni sfiora il clamoroso ribaltone. Dopo la sospensione il Perugia non è praticamente rientrato in gioco. Dopo qualche minuto, il Perugia si riaffaccia in avanti con un colpo di testa di Angella su angola. Nessun pericolo per Colombo. Al 32’ bel numero di Lamesta che si libera al tiro e guadagna un angolo. Al 34’ bella iniziativa di Matos, la palla sporcata da una deviazione termina in angolo. Al 39’ gran tiro di Kouan dai 25 metri, palla alta. Al 40’ Morra in contropiede si presenta solo davanti ad Adamonis ma la pressione di Vulikic lo costringe a calciare a lato. Capovolgimenti di fronte continui. Al 42’ gioiello di Bartolomei che calcia da 40 metri e beffa Colombo, Rimini-Perugia 1-2. Al 47’ Lisi sfiora il tris con una rasoiata da lontano, la palla sfiora il palo. Tiro al bersaglio del Grifo, ci prova anche Matos, la palla sibila vicino al palo. Dopo 9 minuti di recupero finisce il primo tempo, Rimini-Perugia 1-2

Ubaldi acciuffa il pari

Il Rimini cambia subito qualcosa, dentro Pietrangeli fuori Stanga. Al 48’ Lamesta con un tiro insidioso obbliga Adamonis in angolo. Al 52’ Capanni si libera al tiro e scaglia una sassata, palla di poco a lato. Gli replica Bartolomei, sempre lui, palla in angolo. Arriva il primo giallo dell’incontro è per Vulikic. Al 58’ ammonito Gigli per gioco pericoloso. Al 59’ gran tiro di Lisi, palla centrale. Al 64’ nuovi cambi per il Rimini, fuori Morra e Capanni dentro Ubaldi e Cernigoi. Al 68’ doppio cambio per Baldini, entrano Santoro, per lui esordio in stagione, al posto di Iannoni e Dell’Orco per Vulikic. Cambio anche per il Rimini esce Gigli ed entra Iacoponi. Al 72’ erroraccio difensivo del Perugia che si ferma in attesa del fischio dell’offside, ma in realtà lascia in gioco Ubaldi che da due passi mette in rete, 2-2. Ammonito Kouan che protesta per il fuorigioco, ma in Serie C non c’è il VAR. Rimini ancora pericoloso con Lamesta, palla fuori di poco. Ammonito anche Mezzoni nel Perugia. Minuto 77’ escono Kouan e Lisi ed entrano Torrasi e Seghetti. Un minuto dopo Santoro si libera al tiro ma Colombo para a terra. Ultimi cambi al minuto 86’ nel Rimini esce Lamesta ed entra Lepri, nel Perugia esce Vazquez ed entra Cudrig. Giallo per Ubaldi. Al 90’ Cernigoi costringe Adamonis alla parata salva risultato. Dopo 4’ minuti di recupero termina il match, Rimini-Perugia 2-2

Le pagelle di Rimini-Perugia

Rimini (3-4-3): Colombo 5; Tofanari 5,5, Gorelli 5, Gigli 5 (69’ Iacoponi 6); Stanga 5 (46’ Pietrangeli 6), Megelaitis 6, Langella 6, Acampa 5,5; Lamesta 7 (86’ Lepri sv), Morra 6 (65’ Ubaldi 6,5), Capanni 6 (65’ Cernigoi 6). Allenatore: Raimondi 6,5. Non entrati: Passador, Marchesi, Lombardi, Bouabre, Rosini, Accursi, Leoncini, Servini

Perugia (4-3-3): Adamonis 6,5; Mezzoni 6, Angella 6, Vulikic 5,5 (69’Dell’Orco 5,5), Cancellieri 6; Iannoni 6 (69’ Santoro 6), Bartolomei 7,5, Kouan 6,5 (77’ Torrasi sv), Matos 6,5, Vazquez 6 (86’ Cudrig sv), Lisi 6 (77’ Seghetti 6). Allenatore: Baldini 6. Non entrati: Abibi, Lavorgna, Seghetti, Ebnoutalib, Acella, Ricci, Morichelli, Bozzolan

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Landoni di Milano

Quarto Uomo: Duccio Mancini di Pistoia

Reti: 10’ Kouan PG), 22’ Lamesta (RN), 33’ Bartolomei (PG); 72’ Ubaldi

Ammoniti: Vulikic (PG), Gigli (RN), Mezzoni (PG); Kouan (PG); Ubaldi (Rn)