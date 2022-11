Rincari luce e gas: Perugia e Terni prime in Italia con un +160%

L’Umbria in testa ad una graduatoria tutt’altro che piacevole per i cittadini. Vale a dire i rialzi per energia elettrica, gas e altri combustibili: a certificarlo è l’Unione nazionale dei consumatori che ha condotto uno specifico studio sulle città con i maggiori incrementi relativi al mese di ottobre. L’elaborazione è avvenuta impiegando i dati Istat resi noti negli ultimi giorni.

Perugia e Terni in testa

Perugia e Terni risultano essere al 1° e 2° posto per gli aumenti riguardanti luce e gas: il capoluogo regionale fa registrare un +163,8% rispetto ad ottobre 2021, seguita dalla città dell’acciaio con un +160,7%. A chiudere il podio c’è Teramo con un +152,2%; in fondo alla classifica c’è Potenza con un +96,1%. Il dato medio italiano è invece ‘solo’ del 135% (+1.820 euro a famiglia su base annua). Per quel che concerne il cibo davanti a tutti ci sono Macerata, Cosenza, Catania e Ravenna: in questo caso Terni è 5° e Perugia 13° con percentuali del +15,9% e 13,5%.