‘RipuliAmo il nostro Paese’, volontari in azione a Stroncone

L’associazione culturale ‘La Piazzetta’ di Finocchieto ha promosso con il patrocino del Comune di Stroncone e con la collaborazione dei volontari ‘Mi Rifiuto’ di Terni l’iniziativa della passeggiata ecologica ‘RipuliAmo il nostro Paese’ per la strada principale del piccolo borgo del comune di Stroncone. Una passeggiata di 3 chilometri per raccogliere i rifiuti abbandonati ai margini della strada. «L’intento – ha detto il presidente dell’associazione culturale Andrea Quintili – è sensibilizzare i cittadini e la comunità ad una maggiore attenzione alle questioni ambientali e al decoro del proprio paese». Nel rispetto delle misure Covid19 e in sicurezza, i volontari hanno rimosso una buona mole di rifiuti, maggiormente plastica, che verranno poi gestiti dalla Cosp Tecno Service. Presenti sul posto anche l’assessore Melania Quintili e il consigliere Massimo Quintili che si sono detti compiaciuti e soddisfatti di tale iniziativa, considerando che l’amministrazione comunale è da sempre sensibile agli eventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, di vivibilità e decoro del territorio.

