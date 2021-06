Rischio frane, chiusa la 471 fra Caso e Gavelli a Sant’Anatolia di Narco

A partire da lunedì 14 giugno, sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada provinciale 471 tra le località Caso e Gavelli (dal km 10,400 al km 12,750) nel comune di Sant’Anatolia di Narco, in Provincia di Perugia. Lo comunica Anas.

Rischio frane

La chiusura, disposta con ordinanza della Provincia di Perugia, è necessaria per consentire in sicurezza i lavori di ripristino della stabilità dei versanti rocciosi, che comprendono attività di distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti.

Straordinari per finire prima

Il completamento di questa prima fase è previsto entro il 12 luglio. Anas, che esegue i lavori in qualità di soggetto attuatore del piano di ripristino delle strade danneggiate dal sisma, ha disposto l’incremento dei turni di lavoro, compresi i giorni festivi e prefestivi, in modo da completare le attività entro fine giugno, in anticipo sui tempi previsti. A seguire, la chiusura sarà limitata ai soli giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra le 8.30 e le 13 e tra le 14.30 e le 17.30. Nei giorni festivi e prefestivi nonché nelle fasce orarie non interessate dalle attività, la circolazione sarà consentita a senso unico alternato regolato da semaforo. Il completamento è previsto entro dicembre 2021.

Percorsi alternativi

Il traffico proveniente da Spoleto e diretto verso Monteleone di Spoleto potrà proseguire in direzione Norcia fino a Borgo Cerreto, svoltare a destra in direzione Monteleone, Leonessa e Poggiodomo e proseguire sulla SP470 (Rocchetta-Poggiodomo) fino a raggiungere Monteleone di Spoleto.

Il traffico proveniente da Norcia/Ascoli Piceno potrà svoltare a sinistra in località Serravalle, percorrere la strada statale 471 in direzione Cascia/Leonessa fino a raggiungere Monteleone di Spoleto.