Risparmi e rinnovabili: Confapi Terni prosegue nel suo impegno

Prosegue l’impegno di Confapi Terni sui fronti del risparmio energetico e dello sviluppo delle rinnovabili, alla luce delle continue evoluzioni del mercato: «Le aziende del territorio – spiega l’associazione di categoria – devono necessariamente trovare strumenti atti a contenere al massimo i costi energetici, per consentire la presenza operativa sui mercati con processi in grado di garantire anche la sostenibilità ambientale». In questo contesto venerdì 20 gennaio, nella sede Confapi Terni, si è tenuto un incontro in collaborazione con Seci, Free Luce & Gas e Free Ingegneria per illustrare gli aspetti tecnici normativi previsti nel bando Solar Attack, bando regionale che prevende lo stanziamento di 26 milioni di euro per investimenti su impianti Fotovoltaici. Nel corso dell’incontro si è anche parlato dei progetti legati alle comunità energetiche. «Ci sono oltre 20 realtà imprenditoriali dislocate sulle tre cabine primarie presenti – Terni Ovest, ex Sit, Villa Valle – pronte a costituire comunità energetiche – spiega Confapi – sviluppando impianti di energie rinnovabili per un totale di oltre 1.000 KW». Nel prossimo futuro sono previsti altri incontri «per dare definitivamente seguito al percorso intrapreso, assicurando gli obiettivi fissati in termini di risparmio ed efficientamento energetico».

Condividi questo articolo su