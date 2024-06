Rissa tra due donne ed un uomo. Minacciati i dipendenti: tutti denunciati

Una rissa tra clienti – due donne ed un uomo – con tanto di minacce ai dipendenti. Una situazione andata in scena in un’attività commerciale di Foligno e che ha portato alla denuncia di tutti i protagonisti dopo l’intervento della polizia di Stato. I tre, già gravati da precedenti di polizia, hanno creato problemi per futili motivi. Uno dei due uomini è arrivato a minacciare i dipendenti dell’attività, costringendoli a rifugiarsi all’interno. Non solo. Ha danneggiato alcuni arredi e suppellettili. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma e al termine dell’attività è scattata la denuncia per tutti per il reato di rissa. Al più ‘violento’ sono stati contestati anche i reati di minaccia, danneggiamento e violenza privata. Per i tre avviate infine le procedure per il cosiddetto ‘daspo Willy’.

