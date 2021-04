Ristoranti all’aperto: «Umbri penalizzati. Coprifuoco sia alle 23»

Ristoranti all’aperto operativi – con l’esclusione di chi non ha mezzi e spazi esterni – e orario del coprifuoco. Mercoledì mattina, durante la conferenza stampa per il piano di ripresa e resilienza (Pnrr), la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha detto la sua e spiegato quale linea è stata tenuta in occasione del confronto con il Governo, in vista del prossimo decreto che ripristinerà le ‘zone gialle’ e adotterà una prima serie di misure finalizzate alla ripartenza.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

«Ristoranti solo all’aperto, i nostri sarebbero penalizzati»

«Le Regioni – ha detto la Tesei – come al solito si sono mosse in maniera molto propositiva. Abbiamo consegnato al Governo un protocollo fatto di linee guida per le riaperture, suggerendo anche tutte le misure da adottare. Ritengo che permettere l’attività dei ristoranti soltanto all’aperto non sia adeguato, quantomeno alla nostra situazione dell’Umbria. Sappiamo perfettamente che le temperature che abbiamo in questo periodo non consentiranno certo con facilità di poter stare a cena all’aperto, dove è possibile farlo. Per cui abbiamo proposto al Governo di rivedere questa situazione in modo progressivo: chiediamo quantomeno che il provvedimento abbia al proprio interno una clausola di flessibilità, riferita all’evoluzione epidemiologica dei singoli territori e della situazione della campagna vaccinale. Noi auspichiamo che ci sia, nell’ambito della riunione del Consiglio dei ministri attesa per mercoledì sera, un’attenzione alla problematica dei ristoratori, nel contesto di un’economia diventata ormai insopportabile per questo tipo di attività, così come per le palestre piuttosto che per le piscine. Ovviamente con gradualità e con protocolli stringenti».

«Coprifuoco sia portato alle 23»

Sul tema-coprifuoco, la Tesei si è espressa così: «Crediamo che debba essere portato almeno alle ore 23 perché altrimenti è come dire che si ha la possibilità di andare a cena fuori, ma mangiando una cosa velocemente e ripartire subito per rientrare a casa entro le 22. Queste cose saranno al vaglio del Consiglio dei ministri, la nostra interlocuzione è sempre e comunque di fattiva collaborazione». Niente da fare: nel pomeriggio – riportano i quotidiani nazionali – il premier Mario Draghi ha ribadito la conferma delle 22 fino a giugno in occasione dell’approvazione del nuovo Decreto legge.