Tragica scoperta a Spoleto, presso il ristorante Fontepino (frazione Perchia), nel pomeriggio di Ferragosto. Il gestore dell’attività, un noto ristoratore 56enne originario di Foligno, è stato trovato senza vita e il decesso – secondo quanto appreso e riportato, fra gli altri, dal sito web Tuttoggi.info – risalirebbe a diverse ore, forse un paio di giorni prima del drammatico ritrovamento.

Sull’accaduto sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto, con il coordinamento della locale procura della Repubblica diretta da Claudio Cicchella. Titolare del fascicolo è il pm Michela Petrini.

La morte dell’uomo – D.V. le sue iniziali – non sarebbe legata ad atti violenti o esterni, si tende quindi ad escludere l’omicidio. Ma l’indagine punta ad accertare ogni dettaglio dell’accaduto, anche il fatto che, pur essendo il ristorante chiuso, l’attività ricettiva della struttura adiacente – il complesso è di proprietà di un imprenditore spoletino – fosse in corso e nessuno, ad eccezione del cliente che ha lanciato l’allarme, si fosse accorto della scomparsa del 56enne folignate.

La salma del ristoratore è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti che intenderà disporre. La drammatica notizia, emersa nel tardo pomeriggio di venerdì poco dopo il ritrovamento, ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano e stimavano. Destando profondo cordoglio, visto che sia il professionista che l’attività sono molto conosciuti e non solo nello Spoletino.