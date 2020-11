Secondo intervento di ricerca a persona, nella giornata di domenica, da parte dei vigili del fuoco di Terni. Dopo quello di Stroncone, in cui sono stati ritrovati padre e figlio, i vigili del fuoco sono stati impegnati a Ferentillo, nella ricerca di un uomo in località Colle Olivo. Il disperso – un 60enne che si era recato all’Eremo di San Michele ma aveva smarrito il sentiero – è stato ritrovato dopo poche ore, stanco e provato, ma in buone condizioni.

Condividi questo articolo su