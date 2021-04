Perugia, si perde mentre va ad asparagi. Ritrovato dopo 5 ore

Era andato a raccoglie asparagi nella tarda mattina, si è perso, camminando a lungo nella boscaglia. E non ha potuto avvisare i familiari in quanto aveva dimenticato il cellulare in macchina. Momenti d’angoscia per la famiglia di un uomo di Perugia, che ha dato l’allarme nel primo pomeriggio.

Le ricerche

Gli operatori dei vigili del fuoco sono stati attivi fin dal primo pomeriggio. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago. La sua auto, partita da Ferro di Cavallo, era stata rinvenuta a un chilometro circa dalla strada principale. Stando alla descrizione dei familiari, l’uomo era vestito con abiti stile mimetico; il che non aiutava il riconoscimento dall’alto. È stato ritrovato poco dopo le 18, per fortuna in buone condizioni. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza, per verificare che l’uomo non avesse particolari traumi.