Ritrovato vivo l’anziano sparito da due giorni: ricerche a buon fine

Storia a buon fine e anziano ritrovato vivo dopo due giorni di ricerche. Si è concluso positivamente il lavoro scattato nella notte tra mercoledì e giovedì in località Piccione, a Perugia, dopo l’allarme lanciato dai carabinieri su richiesta dai familiari: l’uomo è stato individuato in stato cosciente sabato mattina a Fratticiola Selvatica da un passante, quindi il recupero da parte dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118. Per l’operazione si sono attivati anche i volontari della Protezione civile, alcuni cinofili, volontari dell’associazione nazionale carabinieri, nucleo Sapr Abruzzo e amici. Le condizioni sono da valutare.

