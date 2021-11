Rivincita Sir, 3-0 con Trento al Palabarton

Netto 3-0 e vendetta consumata della Sir contro Trento, da cui aveva subito una cocente sconfitta in semifinale di Supercoppa. Ancora una volta, fondamentale il servizio, con 12 ace contro uno.

La partita

Dopo un primo set tutto di marca perugina chiuso 25-12 con 7 ace e 4 muri vincenti, il match si è fatto combattuto. Trento, orfana di Michieletto, ha provato a variare qualcosa nel suo gioco, i padroni di casa, trascinati dal sostegno incessante del pubblico amico, hanno risposto con le loro armi migliori, cioè pressione costante dai nove metri e grande qualità nella correlazione muro-difesa. Al resto hanno pensato i frombolieri di palla alta bianconeri Leon, Anderson e Rychlicki che hanno permesso a Perugia di chiudere gli altri due set 25-21 e 25-18.

In un sestetto che ha girato come un orologio, sono emerse le tante individualità della Sir. Come l’incontenibile Mvp Leon, che ne mette a terra 21 con 7 ace e 2 muri punto, come Anderson stellare in ogni angolo del campo (69% in attacco), come Rychlicki (9 punti col 50%) dirompente da posto due. Ricci e Solè hanno assicurato qualità al centro della rete, un ispirato Giannelli ha distribuito con sagacia mettendo a segno anche 5 punti, Colaci in seconda linea ha saputo dare sicurezza a tutto il reparto.

Nel finale di terzo set ovazione del PalaBarton per l’ingresso al servizio di Roberto Russo al suo esordio stagionale dopo l’infortunio al tendine d’achille.

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-0

Parziali: 25-12, 25-21, 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 5, Rychlicki 9, Ricci 4, Solè 6, Leon 21, Anderson 12, Colaci (libero), Plotnytskyi 2, Travica, Russo. N.e.: Mengozzi, Ter Horst, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Pinali 9, Podrascanin 7, Lisinac 3, Lavia 5, Kazyiski 5, Zenger (libero), De Angelis, Cavuto. N.e.: D’Heer, Michieletto, Albergati, Sperotto. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

Arbitri: Umberto Zanussi – Armando Simbari

LE CIFRE – PERUGIA: 20 b.s., 12 ace, 56% ric. pos., 17% ric. prf., 57% att., 8 muri. TRENTO: 11 b.s., 1 ace, 39% ric. pos., 17% ric. prf., 40% att., 4 muri.