Rocca del Leone: commissione al lavoro su 35 progetti

Sono ben 35 i progetti presentati per la riqualificazione e valorizzazione del sistema monumentale della Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Martedì si è ufficialmente insediata la commissione giudicatrice presieduta da Luca Lombardo e composta dai professionisti Mariateresa Iaria, Giulia De Leo, Sergio Falchetti e Antonio Maria Del Secco. A loro spetta il compito – che verrà completato entro la giornata di mercoledì – di selezionare i 5 progetti, anonimi e individuati tramite codici alfanumerici, che passeranno alla seconda fase, ovvero alla progettazione esecutiva. Successivamente – la stima è che possa avvenire nel corso dell’estate – verrà poi decretato il progetto vincitore.

Gli obiettivi

Il concorso è stato bandito dal Comune di Castiglione del Lago per giungere ad un progetto complessivo di riqualificazione dell’interno della Rocca del Leone, per adibirla ad arena per eventi e spettacoli con una capienza di circa 1.200 spettatori, oltre alla realizzazione di un caffèbook. Un volano di sviluppo culturale e turistico che, inserito in un contesto naturale di assoluto pregio, può qualificare ulteriormente Castiglione del Lago e il suo comprensorio.