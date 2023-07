Incendio nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 18, all’interno di un laboratorio dedicato alla riparazione di tv ed elettrodomestici, nel centro storico di Città di Castello (Perugia), in una traversa di via XXI Settembre. I vigili del fuoco del distaccamento tifernate sono intervenuti per domare le fiamme. Non risultano feriti nell’accaduto. Presente anche il funzionario di guardia del 115 per valutare eventuali danni alla struttura sovrastante.

