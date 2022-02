Ruba bagaglio e lascia il numero di telefono per accordarsi con la vittima: nei guai

Prima le ha chiesto informazioni sugli orari dei treni, poi le ha rubato il bagaglio, facendo però in modo che la vittima del furto avesse il suo numero di telefono per contattarla e ‘accordarsi’ sulla restituzione della refurtiva. La curiosa vicenda è accaduta alla stazione di Foligno e la donna derubata ha poi contattato la ladra, accordandosi per vedersi il giorno dopo. All’appuntamento però l’autrice del furto non si è presentata e così la donna ha sporto denuncia alla Polfer folignate che è riuscita a risalire, in poco tempo e grazie alla descrizione fornita, alla responsabile dell’accaduto: una 65enne di nazionalità italiana, residente nel Perugino, denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata poi recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

