Ruba borsa in chiesa, 33enne denunciata

Ha notato una borsa posizionata nella sacrestia di una chiesa del centro e non ha perso tempo per rubarla. Una 33enne di Città di Castello è stata denunciata dai carabinieri per furto.

Il denaro

La vittima aveva da poco ritirato 1.500 euro in contanti per dei pagamenti e una volta resasi conto del furto ha subito chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto: le testimonianze raccolte e le ulteriori investigazioni hanno consentito ai militari di bloccare la responsabile in poco tempo. Non era la prima volta che agiva all’interno di luoghi di culto.