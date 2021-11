Ruba la borsa a una donna e chiede 80 euro di ‘riscatto’: arrestato

Un 31enne originario del Marocco, irregolare in Italia e già noto per reati contro il patrimonio, la persona e in ambito di droga, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Foligno.

L’uomo, sottoposto agli obblighi di dimora e di firma in quel di Foligno, ha rubato una borsa all’interno di un’auto in sosta: dentro c’era il cellulare della vittima – una donna – oltre ai suoi documenti e a una piccola somma di denaro contante. La donna derubata, tuttavia, non si è persa d’animo e, tramite il telefono del marito, ha chiamato il suo numero – nella speranza che rispondesse il ladro – se non altro per recuperare almeno i documenti.

Il 31enne ha risposto ed ha chiesto 80 euro per restituirle il tutto: a quel punto la vittima ha sporto denuncia alla polizia di Stato, consapevole che se fosse andata da sola all’appuntamento, avrebbe corso rischi inutili. All’incontro infatti c’erano anche alcuni agenti appostati che hanno visto arrivare in bicicletta il soggetto e lo hanno subito riconosciuto.

Di fronte alla donna, il ladro le ha chiesto di andare in un vicolo più appartato. Lei si è rifiutata e lui ha ‘mangiato la foglia’, allontanandosi di fretta dal luogo concordato. A quel punto si è sviluppata l’ulteriore tranche di indagine della polizia di Stato che, attraverso alcune telecamere presenti in zona, ha raccolto i filmati che ritraevano il 31enne al momento del suo arrivo sul posto in bici.

Sulla base del quadrio indiziario ed anche delle misure a cui l’uomo è sottoposto, la procura di Spoleto ha chiesto al gip l’emissione della misura cautelare. Un’istanza subito accolta con conseguente applicazione degli arresti domiciliari, eseguiti dagli agenti.