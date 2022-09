Ruba nella curia vescovile: denunciato un 48enne

Si è introdotto furtivamente negli uffici della curia vescovile di Assisi e, dopo aver forzato con un punteruolo il distributore automatico delle bevande e degli snack, si è impossessato del denaro contenuto al suo interno – circa 100 euro – per poi darsi alla fuga. Il titolare della società che gestisce i distributori, accortosi del danneggiamento del distributore e del furto, si è recato immediatamente presso gli uffici del commissariato di Assisi per presentare denuncia e fornire le immagini del sistema di videosorveglianza, consentendo agli agenti di poter avviare immediatamente le indagini. Infatti, in breve tempo, gli investigatori sono riusciti a risalire all’autore del furto – un cittadino di 48 anni – residente fuori regione e gravato da numerosi precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato. Nei suoi confronti, inoltre, sono state avviate le procedure amministrative finalizzate all’emissione del foglio di via obbligatorio.

