Ruba scarpe in un negozio: 41enne denunciata

Ha pagato alcune cose che aveva acquistato ma, quando ha oltrepassato le barriere antitaccheggio, è scattato l’allarme. Motivo? Aveva rubato delle scarpe in un noto esercizo commerciale in via Valtiera, a Perugia. Una 41enne è stata denunciata dalla polizia di Stato per furto.

Il tentativo

La donna è stata identificata ed a raccontare ciò che era accaduto ci ha pensato l’addetto alla sicurezza. Nel giustificarsi la 41enne ha raccontato di aver ricevuto le scarpe da un’amica per portarle da un calzolaio: la storia non ha retto e dopo gli accertamenti nei suoi confronti è scattata la denuncia.