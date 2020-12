Ruba tre giacconi a Collestrada: 22enne arrestato dall’Arma

Sabato pomeriggio è entrato in azione in un negozio situato nel centro commerciale di Collestrada (Perugia), rubando tre giacconi per un valore complessivo di circa 600 euro, indossandoli uno sopra l’altro dopo aver tolto le placche antifurto, nella speranza di eludere i controlli. All’uscita, però, il giovane – un italiano di 22 anni – è stato bloccato dal responsabile dell’esercizio commerciale. I carabinieri del comando stazione di Farneto di Colombella sono arrivati poco dopo e hanno arrestato il ragazzo, ora ai domiciliari in attesa della direttissima.

