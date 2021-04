Ruba alcolici poi picchia dipendenti: 20enne arrestato

Ha rubato una bottiglia di vodka e una di champagne per un valore di 89 euro dopo aver rotto i sistemi di antitaccheggio. Poi, quando è stato raggiunto da tre dipendenti del supermercato, li ha colpiti per darsi alla fuga: il protagonista, un 20enne eugubino, è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri dell’aliquota radiomobile.

Il tentativo di fuga

Il giovane, una volta uscito dall’esercizio commerciale senza pagare, è salito a bordo di un’auto e facendo manovra è andato a sbattere contro la scala antincendio del supermercato. Una volta raggiunto ha usato violenza nei confronti del responsabile e di altri due dipendenti. A questo punto sono intervenuti i militari per bloccarlo: trovato anche il coltello da cucina usato per forzare l’antitaccheggio. La refurtiva è stata recuperata e per lui sono scattate le manette per rapina impropria. Ora è in arrivo la direttissima.